Los motivos de María Nelfi para abandonar La Descarga: "No hacía sino llorar"

Una sorpresa se llevaron los televidentes tras la renuncia de María Nelfi, la participante con más edad de La Descarga . Ella habló en Show Caracol sobre los motivos que la llevaron a abandonar la competencia.

“Neflis porque es el seudónimo que me identifica ya en los programas, si supieras todo lo que me gusta porque me da vida”, manifestó María Nelfi, exparticipante de La Descarga.

Con su sencillez, carisma y desparpajo, María Nelfi se robó una vez más el corazón todos en este juego musical. Sin embargo, decidió retirarse porque se quedó sin fuerzas.

“Tomé la decisión de retirarme porque se me bajó la autoestima, la hemoglobina, hasta el apellido, no hacía sino llorar, ya no quería comer, ya no quería nada y me entró una melancolía”, señaló.

La selección de Maía se quedó sin su consentida y el templo de la música perdió a la que consideraban la mamá de todos.

“Aquí aprendí a amarlos porque todos me escuchaban, el uno me decía una cosa, anécdotas de su vida, sus deseos, sus anhelos, sus fracasos”, agregó.

La presión y un error hicieron que tomara esta decisión.

“Pero el recuerdo queda, yo los amo a todos”, subrayó.