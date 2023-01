Los secretos detrás del rodaje de ‘Bolívar’, la producción más ambiciosa del Canal Caracol

Fueron 8 meses de grabación, 400 actores y 8.000 extras en diversas locaciones y bajo inclementes climas. Así lo cuenta el productor ejecutivo, Asier Aguilar.

¿Por qué esta es la seria más ambiciosa?

Es la más ambiciosa porque tuvimos que recorrer casi todo el país. Estamos contando la historia del Libertador, un viajero, un personaje que viajó desde Venezuela hasta Bolivia.

Entonces, para poder contar esta historia, tuvimos que buscar los escenarios desde los 0 metros de altura hasta los 4.200. Desde la Costa Caribe hasta Popayán.

Estuvimos en Barichara, en Monguí, en Villa de Leyva, en Tunja, en Popayán y, después de ese ‘scouting’, decidíamos que hacíamos en qué sitio.

Decidimos hacer Quito en Monguí, en Popayán Caracas, en Villa de Leyva Bogotá y así buscamos también todos los escenarios naturales porque quisimos que el paisaje también fuera parte de esta serie. Grabamos en los Llanos, en el Parque de los Nevados, en distintos páramos.

¿Cuántos actores en esta producción?

Nosotros tuvimos alrededor de 400 actores y unos 8.000 extras.

¿Cómo es contratar 8.000 extras? ¿Cómo se maneja esto?

Eso fue un poco complicado porque llegamos a zonas donde el concepto de extra no existía. En donde grabamos la escena del Pantano de Vargas, que fue cerca de Tota, en Boyacá, necesitábamos casi que 250 extras todos los días y en el pueblo pues no los había. Entonces tuvimos que traer gente de Paipa, de Sogamoso, de Tunja.

Después de reclutarlos, vestirlos; ¿cómo era esto?

Cuando teníamos grandes masas, como en las batallas, como en la llegada de Bolívar a los distintos pueblos y demás, teníamos que hacer llamados muy temprano para empezar a grabar tipo 9:00 a.m. Entonces eran jornadas que empezaban a las 4:00 a.m. o 4:30 a.m., porque vestir a 250 extras lleva tiempo, y no solo vestirlos: maquillarlos, peinarlos.

Por ejemplo, una anécdota interesante fue la de los 14 lanceros. Son personajes que tuvimos que traer del Llano, que están todo el día con el torso desnudo, solamente con un pantalón superdelgadito, sin zapatos y tenían que montar a pelo.

Nos acompañaron durante las grabaciones 14 llaneros que viajaron por todo el país personificando esos personajes, pero nunca habían trabajado en televisión y entonces aprendieron. Tuvieron que soportar las jornadas de grabación que son largas.

Hablemos de los elementos que tuvieron que fabricar para la serie

El departamento de arte tuvo que fabricar las armas mismas y ‘dummies’ de las armas. Tuvimos que conseguir armas que fueran funcionales para que, cada vez que se usaran, se viera el destello. Tuvimos que construir carretas, tuvimos que construir espadas. Tuvimos que construir muchos elementos que actualmente ya no se consiguen. Y la construcción de todo esto fue la que nos permitió reconstruir las batallas, los sitios, los elementos de transporte de esa época.

Por ejemplo, en la subida al páramo, a los llaneros se les morían los caballos porque los animales, al subir de 300 metros a 4.000, perdían oxigenación con el esfuerzo. Entonces, tuvimos que recrear la muerte de estos animales.

¿Cómo fue la escena del páramo de Pisba? ¿Cómo lo sufrieron?

La pasada del páramo de Pisba la tuvimos que pasar en varios sitios. Lo que queríamos era recrear los distintos pisos térmicos por los que va pasando la Campaña Libertadora. Entonces arrancamos en los Llanos.

Cuando arrancó Bolívar era todo temporada húmeda y estaba casi todo inundado. Nos tocó recrear esas inundaciones. Luego empezamos a subir al páramo.

Grabamos cerca a un pueblo que se llama Soatá y estuvimos en el páramo de La Cuchilla, cerca a Guasca, y ahí nos pasó una anécdota y es que el día que estábamos grabando comenzó a caer una lluviecita muy fina y muchas de las personas del equipo de producción, a pesar de estar abrigadas, empezaron a desmayarse, les dio hipotermia y tuvimos que cancelar.

Finalmente, terminamos grabando el paso del páramo de Pisba en el Parque de Los Nevados, en el Nevado del Ruiz.

¿Cuáles fueron los retos que tuvieron que superar en estos escenarios en materia de contaminación visual y auditiva?

Contaminación visual, todo lo que tiene que ver con cables, postes, letreros, eso es impresionante. Como que se descuida eso en los sitios que son históricamente importantes.

Contaminación auditiva, el tema de las motos es muy complicado, se filtra por todos los micrófonos.

Lamentablemente, también tuvimos una contaminación de desechos. Tuvimos que grabar varias veces por el río Magdalena y las nubes de espuma que bajan por el río son impresionantes. Casi que teníamos que entra al río a quitar la espuma para poder tener unos fondos bonitos.

¿Cuál fue el escenario más difícil?

Lo más complicado fue la recreación del Pantano de Vargas. Nunca habíamos hecho la recreación de una batalla así. Duramos 14 días de grabación, todos los días con 250 extras a 3.200 metros de altura, en un sitio en donde el clima cambiaba todo el tiempo.

