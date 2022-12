Luis Fonsi rompe en llanto al recordar a su familia y víctimas de huracanes y terremoto

“Me preocupa mis abuelos, mis primos, no he hablado con ellos todavía, mucha gente que está… la está pasando muy mal…”, dijo.

El boricua no pudo contener las lágrimas al dar una entrevista en vivo a Telemundo.

“Hay mucha gente en refugio, que no tiene absolutamente nada, que sepan que estamos aquí, que estamos sufriendo por ellos, dolidos por ellos”, continuó diciendo con la voz quebrada.

Él y varios artistas en el mundo se han unido para ayudar a las víctimas de los huracanes Irma y María en el Caribe y EE. UU., así como por los afectados tras el terremoto en México.

