Luis Miguel, de amores con la prensa, se dejó fotografiar junto a hermosa mujer

Posó junto a fans a la salida de un restaurante en Los Ángeles.

El cantante ha empezado a superar sus problemas legales tras alcanzar un acuerdo con su exrepresentante William Brockhaus, quien le reclamaba un millón de dólares por incumplimiento de contrato, tal y como confirmó su abogado.

Con este pacto comenzó a enmendar el daño que sus conflictos jurídicos han causado a su imagen y trayectoria.

Su renacer también pasa por un cambio de actitud radical con respecto al público. En las últimas semanas han proliferado en las redes sociales fotos del artista con sus fans, algo inaudito hasta ahora.

"Durante décadas, muchas personas han hablado de mi vida. Pero ha llegado el momento de que mi verdad salga a la luz", asegura el cantante en el tráiler difundido la semana pasada.

"Versiones hay muchas. Verdad solo hay una", advierte el nuevo Luis Miguel.

