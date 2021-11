Maluma anuncia concierto en Medellín: "Tiene que ser el mejor espectáculo en mi vida"

Maluma le cantará a su público en Medellín. ‘Papi Juancho’ hará realidad el sueño de presentarse en su ciudad natal. Desde ya prepara el gran show que ofrecerá en el estadio Atanasio Girardot, donde se presentará por primera vez.

“Ya es oficial mi primer concierto en el Atanasio Girardot, va a ser el 30 de abril de 2022”, expresó el cantante en rueda de prensa.

Maluma pondrá a ‘Medallo en el mapa’ con el que podría ser el show más importante de su carrera, con su gente y en su ciudad. Será presencial y también podrá ser visto en todo el mundo.

“Estamos teniendo un plan bien interesante para poder llevar el concierto streaming a nivel mundial”, dijo el paisa.

Un concierto que considera como su graduación tras 10 años de carrera.

“Este es el concierto más importante de mi vida, vamos a botarla toda, es un regalo para Medellín, que no me importa lo que yo tenga que hacer, pero tiene que ser el mejor espectáculo que yo vaya a dar en mi vida”, subrayó.

Maluma habló de otro de sus sueños cumplidos, actuar, y lo hizo junto a Jennifer López y Owen Wilson en la película ‘Merry me’ y con el papel de Mariano en la película de Disney, ‘Encanto’.

“Mariano, yo no conocía el personaje mucho, hasta que llegue a grabar las voces y cuando me mostraron todo el look de él me pareció muy gracioso, pero fue una experiencia muy bonita”, manifestó.

Maluma acaba de terminar su gira por 27 importantes ciudades del mundo, en escenarios icónicos como el Madison Square Garden, en Nueva York y The Forum, en Los Ángeles y está listo para vivir su show en casa.