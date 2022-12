Maluma consuela a un Pipe Bueno muy “despechado”

“Usted sabe que mujeres hermosas hay muchas en el mundo”, le dijo el paisa a su amigo por una publicación en sus redes sociales.

Bueno escribió inicialmente: “La vida es una bendición, pero de los obstáculos y las dificultades es de donde salimos más fortalecidos. Un abrazo mi gente y Buena noche”.



De inmediato Maluma reaccionó y le dijo que sentía “mucho todo lo que has tenido que pasar, pero parcero, usted sabe que mujeres hermosas hay muchas en el mundo”.

Le aconsejó, además, no ponerse a tomar. “Cualquier cosa me llamás, aquí estoy. Se te quiero perro… y ya, ¡ya! Se acabó”.

Algunos no descartan que el intercambio de mensajes tenga que ver con una nueva canción.