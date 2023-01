Maluma estrena en Miami el himno del Mundial y descresta a todos

Sus dos grandes pasiones se fusionan en esta canción que se llama ‘Colores’.

Valores de optimismo, vitalidad e inclusión es lo que transmite el himno de Coca Cola para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Maluma antes de ser cantante quiso ser futbolista. “Es raro que ahora se convinen mis dos pasiones. Ahora voy a Rusia no precisamente a jugar sino a cantar”, dijo el artista paisa.

¿Pero por qué no siguió en este deporte? El cantante responde que “igual me iba bien en el fútbol y tenía proyección para ser futbolista profesional, pero así son las cosas de la vida y el destino: llega la música a mi vida, me meto al estudio de grabación, me enamoro profundamente y es ahí donde decido música”.

Maluma así sigue metiendo goles en su carrera.