Maluma ya está en Colombia para sus conciertos y recibió una sorpresa por sus ventas

El antioqueño se presentará en Medellín y Bogotá, respectivamente, en el marco de su Fame Tour.

El artista arribó este jueves a Colombia donde fue recibido por los jóvenes de su fundación, El arte de los sueños, quienes se encargaron de darle una calurosa bienvenida.

Maluma además recibió el triple disco platino por sus ventas en el país. El 'pretty boy' regresa a los escenarios de su tierra natal después de tres años de éxito mundial.

"Yo siento como si hubiera acabado de iniciar mi carrera, me siento en el inicio de mi carrera porque me levanto con mucha motivación, así que los últimos tres años no han sido fáciles, pero han sido de mucho aprendizaje y han valido la pena definitivamente", expresó el cantante.

En Medellín se presentará este sábado y en Bogotá el próximo 10 de noviembre, lo acompañarán artistas como Prince Royce, Yandel, Reykon, Wolfine, entre otros.

"Tengo mucha ansiedad, llevo como una semana sin poder dormir por los conciertos porque aunque sé que no van a ser los más grandes del año, definitivamente tienen más peso que cualquier otro concierto", señaló.

El artista además habló de su look y de los millones de comentarios que genera en las redes sociales.

"Me da mucha risa, me lo gozo mucho porque yo soy igual de charlatán, entonces si yo tengo un amigo que se pinta el pelo entonces yo le hago un meme o le pongo el cuerpo de la barbie o cualquier cosa", expresó.

Con su fundación será el anfitrión de la gala, Global Gift Foundation en Medellín.