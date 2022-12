Mamá de Martín Elías se pronuncia por supuestos audios donde culpa a Dayana de la muerte de su hijo

Patricia Acosta habló públicamente de las declaraciones que circulan en redes sociales donde presuntamente acusa a la viuda.

En los audios se escucha la voz de una mujer que dice que Dayana estaría involucrada con la muerte del cantante para quedarse con lo conseguido por él.

La mamá del artista fallecido aseguró en un comunicado oficial: “Toda madre que ha despedido un hijo conoce el inmenso dolor que este proceso conlleva, no es fácil de asimilar, muchos menos de evadir, intenta uno escapar de la realidad a través de distintas formas, pero día tras día vamos descubriendo detalles que desconocíamos, que los llevan a la decepción y hacen que los liberemos de cualquier manera, aunque a veces no sea la más diplomática ni la más indicada para algunos moralistas”, agregó Patricia.

“A pesar de que en mi núcleo familiar han surgido algunas disparidades, mi duelo no me lo permite andar divulgándolas al público, si en esta oportunidad sucedió, fue sin mi consentimiento”, dice Patricia.

“Nunca he sido una mujer de escándalo ni discusiones, no me interesa ningún bien material que haya dejado mi hijo, me conformo lo que me dejó cuando lo tuve acá conmigo, porque creo que lo más valioso ya me lo dejo en vida. Sin más, espero que puedan entenderme y no fomenten más polémicas a mi nombre se los agradezco, por el descanso e mi hijo Martín Elías”, concluyó.

Estos son algunos apartados de los audios a los que se refiere Patricia Acosta y de los cuales se le atribuyen en redes sociales.

Uno de los audios decía “Que Dios me perdone, no soy nadie para juzgarla, solo soy una pecadora, pero a mí no se me ha quitado de mi mente que Dayana tuvo que ver con que Martín se matara, porque ella quería que le quedara todo lo que le quedó, de todo lo que Martín había hecho, para buscarse otro, porque ella no quería a Martín Elías. Ella nunca quiso a Martín; ella quiso fue el poder, la plata de Martín Elías”.

En otro supuesto audio de la mamá del cantante fallecido aseguraba: “Se cree que ella (Dayana) tuvo culpa con el accidente de Martín, por lo que te dije que ella le echaba brujería a Martín Elías. Y Martín Elías mantenía desesperado, mantenía ‘matándose’ en las carreteras para llegar donde ella, y Martín no se quedaba en ninguna parte, se venía a medianoche, a la hora que fuera, de noche, de madrugada, volando pa’ donde Dayana".

"Entonces, ella le echó todas esas cosas para que el desespero de Martín Elías fuera fuerte, y mira de que fue un accidente; se desesperó porque venía a una velocidad altísima”, concluía la mujer en el mensaje de voz.