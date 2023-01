Mara Cifuentes, a un paso de convertirse en modelo de Victoria’s Secret

Tras su participación en ‘La agencia’, la colombiana fue contratada por una prestigiosa firma de modelaje de Estados Unidos.

Siete meses después de participar en el reality del canal caracol, las oportunidades para Mara son de talla internacional.

“New Icon me contactó directamente por un mensaje directo a Instagram, yo puse una historia donde dije que quería ser modelo de Victoria’s Secret y Paulo Anton que es el dueño de New Icon me dijo que sí era posible, que si yo quería hacerlo lo podíamos lograr”, cuenta Mara en entrevista con Noticias Caracol.

Ahora su futuro está en Estados Unidos, donde se radicará para trabajar con la agencia New Icon, la más grande de América, que representa a modelos sin estereotipos.

“Firmamos el contrato hace menos de un mes, para mí ha sido muy duro encontrar esos lugares donde yo sienta que no me van a discriminar por ser trans y New Icon es un lugar donde me acogieron, son demasiado diversos y en otras agencias antes me pedían que cambiara mi cuerpo y en New Icon me acogieron como estoy y tienen la visión de ponerme en las pasarelas más importantes como New York Fashion Week”, relata la colombiana.

Además de proyectarse como una modelo de talla internacional, se formará como actriz.

“La vida de modelo es muy agitada pero también creo que hay espacios de tiempo grandes, entonces en Nueva York voy a estudiar actuación y diseño gráfico mientras este modelando, quiero conocer esa ciudad, abrir las puertas y mi mente” comenta.

Mara quiere desfilar en la semana de la moda de Nueva York y convertirse en un ángel de Victoria’s Secret.