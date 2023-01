Mara Cifuentes y Nicolás Trujillo viven un amor sin etiquetas

Los antioqueños, que se conocieron en el programa ‘La agencia, batalla de modelos’, no se definen como novios, ni amigos, ni colegas.

Se veía venir, Mara y Nicolás llevan 9 meses conociéndose con miedos, alegrías y tristezas, en una relación sin etiquetas.

Viajaron por primera vez en un crucero para celebrar el amor y la amistad y en medio del mar caribe cuentan un pedacito de su historia de amor:

“Este ‘man’ me ha transformado, ha sido alegría, ha sido dolor y ha sido como una enseñanza demasiado grande que en lo personal todavía estoy aprendiendo muchas cosas de él y aprendiendo a entenderlo y creo que eso es chévere, ver a alguien tan diferente, es que somos tan diferentes”, cuenta Mara Cifuentes.

“Mara es una persona muy especial, vivimos una experiencia que solo la vamos a vivir nosotros y es demasiado, demasiado especial para mí”, comenta Nicolás Trujillo.

Están creciendo y madurando profesional y personalmente.

“Nico me está ayudando a crecer y creo que es mutuamente y estamos intentando proyectarnos hacia el futuro y eso se lo agradezco”, resalta Mara.

“Mara me ha aportado bastante, demasiadas nuevas experiencias cosas que jamás pensé que iba a hacer. Más que todo es un crecimiento personal, me ha ayudado mucho a superar inseguridades, me ha enseñado a pintar, con la música también ahí vamos, entonces de cultura me ha enseñado bobaditas, eso es muy chévere”, relata Nicolás.

No se definen como novios, ni amigos, ni colegas.

No sé para dónde vamos, es simplemente como el viento, y a mí me gusta eso en este momento de nuestras carreras”, dice Mara.

En las playas de Aruba los bautizaron “la sirena y acuaman", un amor que no se sabe para donde va.

“Apenas nos estábamos conociendo, ya todos los ojos estaban encima y es mucha presión. También decidimos eso, liberarnos de esa presión, tener privacidad, ¿porque todos tienen que saberlo todo?”, concluye la modelo.