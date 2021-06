Mari Segura, colombiana que participó en La Voz Portugal, inicia proyecto como solista

Apasionada por la música, por luchar y creer en sus sueños, Mari Segura es una bogotana que llamó la atención en La Voz Portugal y hoy, fiel a su guitarra, inicia su proyecto como solista.

¿Recuerdan la llamativa voz de Mari Segura?

La cantante y compositora, logró conquistar en 2020 a los 4 jurados de La Voz Portugal. Allí la bogotana aprovechó cada oportunidad y utilizó este importante escenario para mostrar sus canciones y el talento que hoy la lleva a grandes ligas.

“Lo que hizo que esto hiciera clic fue que a principio del mes tuve tres conciertos yo solita, tocando solo canciones originales, y fue el tipo de Sony Music que estaba más interesado en verme en vivo, es mucho más interesante que escuchar una canción mía (...) y después de que me vio cantar fue 'ok, listo'”, dijo la artista.

Mary Segura firmó con Sony Music Portugal y ahora tiene todo un equipo de trabajo.

“Los días que me toca ir a un concierto, apenas me subo ya está todo, y cuando me voy a ir, la guitarra ya está guardada y los cables también. No soy yo la que tiene que hacer cada parte", dijo la cantante.

Ella se siente completa y orgullosa, pues está logrando eso tan anhelado para un artista, vivir de su música.

“Es con lo que soñé toda la vida, de repente con los conciertos empiezo a pagar mi renta y mi vida. Claro, mi papá obviamente feliz, pero te digo que es algo que buscaba hace mucho y que veía tan lejos porque hace un año estaba tocando por 40 euros en un bar por 2 horas y hoy en día si quieres que cante 2 horas cuesta más", comentó.

La artista ahora, bajo este sello, presenta ‘Pluperfect’. Y llega más música. En octubre, Mari Segura presentará un disco de seis canciones.

“Yo coproduje el disco, tiene un estilo jazz, pero es pop en español”, agregó.

La artista siempre ha tenido claro su camino y recuerda cuando cantaba en las calles de Portugal.

Mari Segura le seguirá cantando al mundo desde Lisboa, pero espera muy pronto llegar con su música de nuevo a Colombia.

