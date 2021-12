María Paola Mejía, la colombiana que flechó con su sonrisa a Vicente Fernández

María Paola Mejía es una periodista, diseñadora y modelo. La belleza que la llevó a ser señorita Huila hizo que dejara flechado a Vicente Fernández en medio de una entrevista. Fue así como se convirtió en la protagonista del video de la canción ‘Se me hizo tarde la vida’, en el que es pareja de don Chente.

Puede ver: Así fue el velorio de Vicente Fernández

María Paola contó que se había ido a México a vivir y le propusieron desde Caracol Televisión ser corresponsal para cubrir una entrevista a propósito de un nuevo disco de Vicente Fernández.

Llegó hasta el rancho de Los Tres Potrillos y cuando era su turno duró 40 minutos hablando con él. Es decir, media hora más de lo que le correspondía a cada periodista.

“Comienzo a hacer mi entrevista con él cuando al final algo dice. ‘No te vayas, un momento’. Llama al productor y le dice ‘esta es la sonrisa que estoy buscando para nuestro video’. Ya la modelo estaba, era una niña de Los Ángeles… entonces me dice ‘María Paola, ¿quisieras estar en mi video?”, relató la diseñadora.

“A los 15 días estaba otra vez en los Tres Potrillos, un trabajo grandísimo, sacamos el video en 24 horas, él había salido de su cáncer, entonces iba a descansar mucho. Fueron muchas escenas mías sola porque él se agotaba mucho”, añadió.

En una de las escenas más íntimas, cuenta Paola, se asustó y llegó el punto en que dijo ‘yo no puedo hacer esto’. Pero Vicente Fernández “fue el hombre más respetuoso, todo fue súper cuidadoso, me puse a llorar de la angustia y dije no sé cómo funciona en estas escenas fuertes, pero fue muy profesional”.

Publicidad

María Paola asegura que “el mejor recuerdo es su don de gente y su profesionalismo”. Incluso, al final el propio Vicente Fernández le hizo un dibujo de un caballo y le escribió:

“Para Paola. Gracias por trabajar juntos, te quiero”.