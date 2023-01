Marvel se quedaría sin el Hombre Araña por disputa entre Sony y Disney

Los gigantes de Hollywood rompieron relaciones tras no lograr un acuerdo sobre los derechos del personaje, por lo que saldría de este universo cinematográfico.

Las películas de superhéroes de Marvel podrían perder a su personaje más famoso después de que Sony confirmó este martes que, las negociaciones para compartir al Hombre Araña con el estudio de Disney se han roto.

El joven héroe, interpretado por el británico Tom Holland, se ha convertido en una figura cada vez más central en la franquicia más lucrativa de la historia del cine. Sin embargo, Sony aún posee sus derechos cinematográficos.

Sony confirmó que el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, ya no producirá películas de Spider-Man y un portavoz agregó que el estudio está decepcionado.

Múltiples medios de Hollywood informaron este martes que la decisión se debe a que Disney y Sony no habían acordado los términos financieros para futuras películas del Hombre Araña.

Según Deadline, medio que dio la noticia, Disney habría querido aumentar significativamente su participación financiera en nuevas películas, mientras que Sony se negó a alterar los términos existentes, argumentando que “caracterizaron erróneamente las discusiones recientes”. No obstante, agradecieron a Feige por “el camino que nos ha ayudado a seguir y que continuaremos”.

En la Comic-Con, Marvel Studios había establecido una línea de tiempo de películas y programas de televisión para los próximos dos años, incluidas nuevas salidas para los personajes Thor, Black Widow, Doctor Strange y Loki, pero ninguno con Spider-Man.