Más de 200 objetos personales de Frida Kahlo se exhiben en museo de Londres

Fueron prestados por la Casa Azul, lugar donde nació y murió la artista, al Victoria and Albert Museum.

Son piezas que estuvieron resguardadas en el baño de la residencia mexicana -por orden de su esposo Diego Rivera- hasta el año 2004.

Quienes vayan a la muestra en el museo londinense, disponible hasta noviembre 4 y bautizada ‘Frida Kahlo: Making Her Self Up’, podrán apreciar su ropa, maquillaje de la época, joyas, cartas, fotos familiares, corsés ortopédicos e incluso su prótesis de pierna.

Le puede interesar:

Prohíben venta de Barbie de Frida Kahlo en México