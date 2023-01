“Me enseñó a hacer un programa en vivo”: Marcela Sarmiento y sus horas con Jota Mario en Día a Día

La periodista y el presentador compartieron set en la primera etapa del magazine. Fue el inicio de una gran amistad. Asi lo recuerda, entre lágrimas.

Una de las personas que más recuerda con cariño y agradecimiento a Jota Mario Valencia es Marcela Sarmiento, con quien, siendo muy joven, en 2001, inició en el canal Caracol uno de los programas matutinos más vistos en la televisión colombiana.

“A mí me tocó precisamente trabajar con Jota cuando yo era una niña, muy joven. Entonces, claro, cuando yo veo a este hombre llegar con aquel espíritu, aquella energía, aquella fuerza a las 5:00 de la mañana a trabajar, yo era como: ‘¿cómo puede a esta hora de la mañana con toda esta fuerza?’”, expresa.

Entre recuerdos alegres y lágrimas por su partida, Marcela dice que Jota Mario fue uno de sus más grandes maestros: “Me enseñó mucho, muchísimo, básicamente a cómo hacer un programa en vivo. Le aprendí muchísimo, así que me da mucha tristeza”.

Por eso, a su querido Jota le dedica toda la gratitud y a su familia un sentido mensaje. “A ellos, toda mi fuerza y -no sé qué puede decir uno en estos casos- mucha serenidad”, recalca en esta entrevista con Noticias Caracol.

Palabras que la periodista colombiana extiende a todos los que vibraron con uno de los arquitectos de la televisión nacional.

