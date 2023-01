“Me han humillado”: la respuesta en un concurso de belleza que sorprendió al jurado

Lupita Valero habló sobre la discriminación que ha sufrido por haber trabajado como mesera y envió un mensaje contundente durante el Mexicana Universal.

"He sufrido discriminación por ser mesera. Me han humillado, me han dicho malas palabras porque la gente piensa que los que venimos de abajo no tenemos derecho a soñar (…) leí un comentario hace unos días donde decía: ’todas se ven muy guapas, pero a la de Guerrero (estado mexicano) se le notan los 'huaraches' (una especie de alpargatas) desde lejos. Yo quiero decirle a esa persona que sí, traigo los huaraches y me los amarré bien antes de llegar a este concurso", aseguró Valero.