“Me pusieron al borde de la muerte": Laura Bozzo casi pierde la vida por una cirugía

Operación para prevenir cáncer de útero se le volvió un suplicio. “Me cortaron parte del intestino y me dejaron piel quemada dentro de mi barriga”, denuncia.

“Pasé seis meses de terror. Tenía un hueco en la barriga que me drenaba y tenía que curarme todos los días”, dijo la ‘señorita Laura’, muy famosa en América Latina por su talk show.

Como consecuencia del mal procedimiento, ella asegura que debió someterse a tres cirugías más. Durante este tiempo, siempre se especuló si había terminado su contrato con la cadena Televisa.

“Era una operación preventiva en la clínica San Felipe, en octubre del 2016. Me cortaron parte del intestino y me dejaron piel quemada dentro de mi barriga. Por eso entablé una denuncia por el delito contra el cuerpo, la vida y la salud en modalidad de lesiones graves, porque me pusieron al borde de la muerte”, afirmó en declaraciones a la Cadena Latina de Perú.

La cirugía, practicada en Perú, habría estado llena de irregularidades según la abogada.

“El mismo día se me hinchó la barriga. Al día siguiente vino una doctora y presionó mi estómago, sacó todas las heces que estaban acumuladas. Me operaron inmediatamente. Lo que más me dolió es que me hicieron firmar cheques por 50.000 dólares y documentos sin que un familiar estuviera en mi costado", denunció.

“Tres operaciones me hicieron por esta mala práctica. Esta es la última. Me han devuelto la vida”, reveló en redes.



Acabo de salir de la operación un éxito total 😀gracias a mi virgen de Guadalupe y a ustedes por su apoyo♥️ya regreso💃💃 pic.twitter.com/VRkfWWNjd6 — Laura Bozzo (@laurabozzo) March 30, 2017