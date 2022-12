“Me sentí traicionada por Óscar”: Camila se despidió del Desafío Súper Humanos

Como toda una guerrera y dejando en alto a las mujeres, esta representante de los Cafeteros se destacó por sus habilidades y personalidad.

“Es increíble ver todas esas emociones (de los televidentes), estoy muy agradecida con tanto apoyo, me siento llena”, aseguró Camila.

La amenaza a muerte, que recibió por parte de Óscar, hizo que la participante se sintiera “frustrada porque yo confiaba en él, igual entiendo sus razones, era algo inesperado aunque me dolió”.

Frente al encuentro con ‘Lucho’ aseguró que “él no me esperaba, cuando me vio quedó como que no, fue muy especial”.