Meghan Markle será bautizada y confirmada como anglicana para casarse con el príncipe Harry

La ceremonia será ofrecida por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, este mes en el palacio de Kensington.

Markle, educada en la fe protestante, se casará el próximo 19 de mayo con el príncipe en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor (a las afueras de Londres) en una ceremonia anglicana oficiada por el deán de Windsor, David Conner.

De acuerdo con el diario británico The Sunday Times, a la ceremonia de confirmación acudirá el padre de Markle, Thomas Markle, que vive en México, pero que aún no ha conocido a su futuro yerno, y también la madre, Doria Ragland, que se espera viaje desde California (EE. UU.).

Al parecer, según fuentes cercanas a la pareja, la exactriz ha pedido que sea el arzobispo Welby quien oficie su confirmación pues ha entablado una estrecha relación con él.

El rotativo añade que Markle no necesita convertirse a la fe anglicana para casarse con el príncipe por iglesia, pero al parecer ella ha pedido ser bautizada y confirmada por respeto a la reina Isabel II por ser ésta cabeza de la Iglesia de Inglaterra.

El palacio de Kensington anunció el pasado viernes que la pareja invitará a la boda a 2.640 personas, de las cuales 1.200 serán ciudadanos de a pie de "todos los rincones" del Reino Unido, aunque estos últimos solo podrán contemplar la llegada y partida de Markle y el príncipe a la capilla de San Jorge.

Este será el segundo matrimonio para Markle, que estuvo casada entre 2011 y 2013 con el productor de cine Trevor Engleson.

Más sobre la que es considerada como la boda del año:

Príncipe Harry y Meghan Markle invitan a 2.640 personas del común a...