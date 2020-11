“Mi sonido salió de Colombia”: Nicky Jam habla de su regreso a escena tras pausa musical

Terminó la pausa musical de Nicky Jam . Luego de un año alejado de la escena urbana, el cantante está de regreso con un nuevo toque.

“Mi mente no estaba donde tenía que estar para hacer música. Me dejé trabajar por unos productores que no conocían el color de Nicky Jam”, dijo el artista en entrevista con Noticias Caracol.

Recién lanzó 'Polvo', su nueva canción a duo con Myke Towers y producida por el colombiano Sky. El tema hace parte del álbum 'Infinity' que lanzará en enero de 2021.

“Lo trabajé con mi gente e hicimos algo bien sabroso, y ahí lo pueden ver en 'Polvo'”, expresó.

Con 25 años de carrera, Nicky celebra el buen momento que vive el género urbano y no olvida los años que vivió en Medellín.

“Yo me siento como parte del movimiento de la música colombiana, porque cuando J Balvin y Maluma salieron para el mundo, Nicky Jam también salió. Mi sonido salió de Colombia, Colombia me dio todo”, afirmó.