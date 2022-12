En su segunda visita a Colombia presentó como novedad a su nuevo integrante de 12 años de edad, quien remplaza al bajista principal Reginald ‘Fieldy’ Arvizu.

En el evento se escucharon clásicos como ‘Freak on a leash’, ‘Somebody someone’, ‘Falling away from me’, así como la totalidad de su álbum número doce llamado ‘The serenity of suffering’.

Esta banda estadounidense seguirá con su gira por Brasil, Argentina y Chile hasta finales de abril.