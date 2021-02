Mon Laferte les canta a las relaciones tormentosas en su más reciente estreno musical

A Mon Laferte se le quemó el corazón en una relación tóxica y con música quiso apagar el incendio. Así lo canta en su más reciente sencillo, que hace parte del séptimo álbum de la artista.

"La música me ayuda a sanar, me ayuda a conocerme, me gusta porque la música me ayuda a reflexionar y a ser crítica conmigo, aprendo mucho de mí también por la letra de mis canciones", expresó la cantante chilena en entrevista con Noticias Caracol .

La puesta en escena del video fue realizada en una plaza de toros en donde, en la arena, compara las relaciones destructivas con una corrida de toros. La cantautora chilena vestida de negro hace parte de la faena.

"La violencia que podemos llegar a tener, soportar o ejercer en las relaciones de pareja y que está normalizada hacia un lado, y en caso de la tauromaquia la violencia está normalizada hacia los toros, celebramos los triunfos del torero", explicó.

Con voz y guitarra, Mon Laferte invita a retirarse de un amor que maltrata, que sangra, enfermizo.

"Para que hagas tu exorcismo, porque la canción comienza en que me arrepiento, te extraño, pero te amo y al final me despido y darle un cierre", manifestó.