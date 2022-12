Moviendo sus caderas, Jennifer Lopez vuelve a encender las redes con sensual twerking

La Diva del Bronx sigue mostrando sus dotes para el baile al ritmo de un sonado éxito que protagonizó junto a su ex, Ben Affleck.

La empresaria, modelo y cantante ha derretido a sus seguidores en su cuenta de Instagram con un video de un twerking que ya tiene más de 7 millones de reproducciones.

El clip muestra a JLo en un concierto en Las Vegas bailando uno de sus éxitos, ‘Jenny from the block’.

La cantante se encontraba bailando junto a sus bailarines cuando se pone de espalda al público, se levanta la camisa y protagoniza un sensual twerking.



‘Jenny from the block’ fue uno de sus éxitos en 2002 y el video fue protagonizado junto a el actor Ben Affleck, quien en ese momento era su pareja sentimental.

Escuche la canción aquí:



Advertisement