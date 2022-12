Muere el actor John Heard, el padre de Kevin en ‘Mi pobre angelito’

Fue hallado, a sus 72 años, en un hotel de Palo Alto, California, donde se recuperaba de una intervención quirúrgica.

El actor John Heard, más conocido por el papel de padre en la exitosa película de los años 90 ‘Home Alone’ (Mi pobre angelito o Solo en casa), murió a los 72 años, informaron medios estadounidenses.

El sitio de celebridades TMZ dijo que el actor fue hallado muerto en un hotel de Palo Alto, California, donde se recuperaba de una intervención quirúrgica.

Los representantes de Heard no respondieron a los intentos de contactarse con ellos.

El veterano actor se hizo famoso después de cumplir el papel de Peter McCallister --el padre del pícaro Kevin, representado por Macaulay Culkin-- en la comedia familiar ‘Home Alone’ y su segunda etapa, ‘Home Alone 2: Lost in New York’.

Nacido en Washington DC el 7 de marzo de 1945, Heard trabajó en teatro antes de pasar a la pantalla grande. Conocido por muchos como ‘el padre de Home Alone’, Heard también actuó en películas como ‘Between the Lines’, ‘Heart Beat’, ‘Cutter's Way’ y ‘Big’.