Murió Meat Loaf, cantante estadounidense de rock, a los 74 años

El cantante y actor estadounidense Meat Loaf, famoso por su himno de rock 'Bat Out of Hell', murió a los 74 años.

“Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche con su esposa Deborah a su lado (...) Las hijas Pearl y Amanda y amigos cercanos han estado con él durante las últimas 24 horas", se lee en un comunicado en su página de Facebook.

Meat Loaf se distinguió a fines de la década de 1970 con su alto rango vocal y sus lujosas producciones teatrales.

El fornido cantante nacido en Texas es quizás mejor conocido por su álbum 'Bat out of Hell' de 1977 y canciones exitosas que incluyen 'Paradise by the Dashboard light' (1977), 'I'm Gonna Love Her for Both of Us' (1981). ) y 'Haría cualquier cosa por amor (pero no haré eso)' (1993).

Según los informes, 'Bat Out of Hell' vendió unas 43 millones de copias y es uno de los álbumes más vendidos de la historia.

Según el comunicado en Facebook, su carrera abarcó seis décadas en las que vendió más de 100 millones de álbumes y apareció en más de 65 películas.

"Desde su corazón hasta sus almas... ¡nunca dejen de rockear!" agregó.

Además de sus actuaciones de rock, Meat Loaf tuvo pequeños papeles en películas y programas de televisión, incluida la comedia musical 'Rocky Horror Picture Show' (1975) y 'Fight Club' (1999).

