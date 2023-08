Murió William Friedkin, ganador del Óscar y director de la película 'El exorcista'

El director estadounidense William Friedkin, quien falleció este lunes, siempre será recordado por su película 'El Exorcista' de 1973, una de las más controvertidas películas de terror de todos los tiempos que aún espanta a nuevas generaciones.



Friedkin murió en Los Ángeles, después de varios problemas de salud durante los últimos años, dijo Stephen Galloway, exdirector ejecutivo de la publicación The Hollywood Reporter.

"Él falleció esta mañana", especificó Galloway después de conversar con la esposa de Friedkin. El director "trabajó hasta hace unas semanas", pero "su salud estaba en declive", añadió.

"El mundo ha perdido a uno de los Dioses del Cine. El cine ha perdido a un verdadero Académico y yo he perdido a un querido, leal y verdadero amigo. William Friedkin nos ha dejado. Tuvimos la suerte de tenerlo", escribió el mexicano Guillermo del Toro en las redes sociales.

"Definió el rumbo de mi vida en una dirección diferente", comentó también el director de terror Eli Roth. El cineasta elogió a Friedkin como "uno de los directores más impactantes de todos los tiempos".

Friedkin fue parte del movimiento "Nueva Hollywood" en el que una generación de influyentes jóvenes reformuló la industria del cine estadounidense moldeada y controlada largamente por poderosos estudios. Junto a colegas como Francis Ford Coppola y Martin Scorsese, Friedkin se abrió paso a comienzos de los años 1970 con el drama policial "Contacto en Francia".

Protagonizada por Gene Hackman, la producción se llevó cinco premios Óscar, incluyendo las estatuillas a mejor director y mejor película.

A continuación, en 1973, lanzó 'El exorcista', un éxito comercial enorme que levantó profundas controversias. La película sobre una niña de 12 años poseída por el diablo ganó dos de las diez nominaciones a los premios de la Academia, y fue seguida por varias secuelas.

La más reciente inspiración es la trilogía producida por Jason Blum que arranca este año con 'El exorcista: creyentes', en la que regresa Ellen Burstyn en su papel original de la cinta de 1973.

"Estoy en deuda personalmente con William Friedkin y entristecido por su pérdida", dijo Blum en un comunicado enviado a la publicación Deadline. "Más que cualquier otro cineasta, él cambió la forma en la que los directores abordan las películas de terror y la percepción cultural de las películas de terror".

Después de sus primeros éxitos, la carrera de Friedkin fue en declive. Aunque el fracaso de taquilla "El salario del miedo" (1977) es considerado el comienzo de esta etapa, para seguidores, como el escritor Stephen King, la ambiciosa producción "era el verdadero clásico", consideró este lunes en redes sociales.

"Un director verdaderamente talentoso", lo describió el autor del género, quien se dijo "muy triste" con la noticia. Sin alcanzar las glorias iniciales, Friedkin trabajó hasta entrados los 80 años de edad.

En 2017, décadas después de su más famoso éxito, Friedkin volvió a los temas de "El exorcista" con el documental "The Devil and Father Amorth", sobre un cura que realiza un exorcismo en Italia. Su última película, 'The Caine Mutiny Court-Martial', debe debutar este año en el Festival de Cine de Venecia.

A Friedkin le sobreviven Sherry Lansing (su cuarta esposa) y dos hijos.