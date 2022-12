“Nadie me regala NADA”: Belinda desmiente que su novio pague sus cuentas

Tildó de mentira lo publicado por El Universal de México, donde señalaN que Criss Angel le ha ayudado a ponerse al día con impuestos, entre otras deudas.

“Desmiento al 100% la nota publicada por El Universal el día 4 de junio por Luis Magaña, tengo más de 15 años de carrera y no necesito que nadie me pague nada”, dice el comunicado que Belinda divulgó en sus redes sociales.

Según el diario mexicano, se ha rumorado que Angel además de ayudarle con cuentas atrasadas también “ha financiado las grabaciones de los dos temas recientes de ella, incluyendo gastos de producción y videoclips”.

Por otro lado, dice la nota, el mago le habría dado “un lujoso departamento en Nevada”.

