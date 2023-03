Natalia Afanador revela lo que más le costó de su personaje en ‘Ventino’: “Fue un reto mayor”

Continúa la historia de Natalia en ‘Ventino, el precio de la gloria’, una joven que se está enfrentando al amor y a sus sueños más profundos. ¿Cuál será el precio que tiene que pagar?

El abandono, la crueldad y la compasión son tres factores que marcan la vida del personaje de Natalia Afanador.

“Es un reto sin duda muy grande y era un personaje que llevaba una vida muy diferente a la mía, y creo que me hizo además darme cuenta de que soy una persona muy afortunada, una niña muy bendecida en ese sentido, en que tuve a mis papás que me amaron toda la vida. Pero sabiendo que esto pasa muchísimo, que hay niños que no son deseados y sus papás nunca quisieron tenerlos”, explica Natalia Afanador, integrante de Ventino y una de las protagonistas de la telenovela.

La historia de Natalia en ‘Ventino’ demostrará que, con amor, todos los sueños se hacen realidad.

Publicidad

“Siendo mi primera vez como actriz, fue un reto mucho mayor, por decirlo así. También es muy lindo ver el lado del amor y esas personas que se compadecen y están dispuestas a dar todo por ayudar y salvar la vida de alguien”, dice la actriz y cantante.

Para Natalia, la actuación fue un regalo profesional que llegó con una carga adicional.

“El llanto me costó bastante; yo, además, soy una persona que llora muchísimo en su vida real pero pues me costó llegar ahí. Afortunadamente, conté con actores y actrices que me ayudaron muchísimo. Katy Vélez es no solo una mujer espectacular sino una actriz miedosa de lo buena; Carolina también nos ayudó muchísimo. Yo la verdad tengo que agradecer muchísimo a José Ramón que fue con la persona que más compartí y más escenas tuve, porque fue clave. Me enseñó, me cuidó, me acompañó”, señala la joven artista.

Publicidad

A Natalia se le vendrá el mundo encima y tendrá que decidir entre el deseo y el amor verdadero.

Ventino, la serie

La serie ‘Ventino, el precio de la gloria’ sigue a cuatro cantantes en su camino hacia la fama. Ellas tendrán que superar varios obstáculos, incluida su manáger, quien está dispuesta a pasar por encima de cualquiera que intente eclipsarla.

Está protagonizada por Carolina Gómez, Natalia Afanador, María Cristina de Angulo, Camila Esguerra, Olga Lucía Vives y José Ramón Barreto.