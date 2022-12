La acompañó de este mensaje: “A year from now, everything you're stressing about won't mean shit”.

La modelo y DJ paisa volvió a hacer de las suyas en Instagram, esta vez con una fotografía que puso a hablar a muchos.



No es la primera vez que Natalia París calienta las redes sociales. En días pasados también había publicado fotos que le merecieron aplausos y muchas miradas.



Advertisement