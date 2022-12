Netflix saldrá de producción de ‘House of Cards’ si Spacey continúa en la serie

Además, dijo que no lanzaría el año que viene la película ‘Gore’ protagonizada y producida por el actor empapado en el escándalo de abuso sexual.

Netflix anunció el viernes que no permanecerá en la producción de ‘House of Cards’ si en ella continúa el actor Kevin Spacey, empapado por un escándalo sexual.

"Netflix no estará involucrada con ninguna producción futura de 'House of Cards' que incluya a Kevin Spacey. Continuaremos trabajando con MRC [la compañía productora] durante esta pausa para evaluar nuestro camino juntos con respecto al show", dijo un portavoz de la empresa.

El gigante de la TV por streaming dijo además que no lanzaría el año que viene, como previsto, la película protagonizada y producida por Spacey "Gore", sobre la vida del famoso escritor estadounidense Gore Vidal.

Netflix había dicho que la sexta temporada de "House of Cards" sería la misma, pero a medida que aumentó el escándalo, y tras reunirse con el elenco y el equipo de producción, decidió parar indefinidamente su producción.

​Las acusaciones de abusos sexuales contra jovencitos se han multiplicado en los últimos días contra Spacey, de 58 años y dos veces ganador del Óscar, entre ellas un supuesto intento de violación a un adolescente de 15 años hace tres décadas.

