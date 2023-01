“No nos explicamos cómo camina”: la extraordinaria historia del actor Esteban Díaz que pocos conocen

Este joven, que ha participado en series como ‘Sin tetas sí hay paraíso’, estuvo al borde de la muerte, pero sus ganas de vivir pudieron con todo.

“Cuando cumplí seis años, mi mamá me empezó a notar muy raro, empezó a notar que yo me levantaba de la cama y caminaba como borrachito, en zigzag, que cogía con la mano izquierda las cosas y si las cogía con la derecha me temblaba muchísimo”, cuenta Esteban.

Entonces, su mamá lo llevó al médico y el diagnóstico no fue bueno.

“Me decían: ‘si usted no hubiera traído a su hijo, mañana su hijo hubiera amanecido muerto porque tiene edema cerebral, tiene hidrocefalia, o sea el cerebro estaba a punto de estallar y tiene una masa en el cerebro del tamaño del huevo y no nos explicamos cómo camina, habla, cómo no tiene fiebre’”, relata Yerly Hernández, mamá de Esteban.

En solo horas tuvieron que tomar la decisión de operarlo y correr riesgos altísimos.

Y, después de varios obstáculos, finalmente lograron que Esteban se recuperara.

“Mi mamá es todo porque ella siempre ha estado ahí conmigo y le agradezco a Dios por darme una mamá así”, dice el joven actor, que interpreta a Sebastián Sanín en la serie protagonizada por Carmen Villalobos.

Han pasado nueve años desde que pasó esa situación y ahora Esteban ha dejado atrás esas preocupaciones y se ha concentrado en demostrar su talento, uno que no se queda en la actuación porque también es un gran bailarín.