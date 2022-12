“No sabía”, la excusa que dio Luis Miguel a una jueza luego de no asistir a tres citaciones

El artista fue detenido y liberado tras pagar una fianza de un millón de dólares. Su exrepresentante William Brockhaus le exige una millonaria suma.

El abogado del artista, Kris Demirjian, dio a conocer que Luis Miguel deberá presentarse nuevamente en tribunales el 11 de mayo.

Esta modalidad de fianza significa que el cantante no pagó el dinero por adelantado, sino que este será cobrado por el tribunal en caso de que se vuelva a ausentar de las próximas citas judiciales en Los Ángeles.

"Estamos hablando sobre un acuerdo y veremos que se puede hacer", declaró Demirjian, para acotar luego que "espero podamos resolver esto para el próximo jueves, pero no sé, no puedo comentar sobre el estado de situación en el momento".

La jueza federal Virginia Phillips había ordenado su detención luego de que Luis Miguel ignorara por tercera vez una citación por una demanda civil.

Brockhaus, quien trabajó para Luis Miguel entre 2013 y 2015, entabló la demanda en febrero de 2015 asegurando que ambos tenían un acuerdo verbal según el cual el "manager" recibiría 10% de las ganancias del baladista, un monto que asegura no haber obtenido.

El abogado del artista expresó la molestia que supuestamente siente su defendido por la publicidad del caso: "Una vez que se enteró de la orden de detención, quería que fuera atendida, así que cooperó y se entregó" a las autoridades.

Adicionalmente a esta demanda, el artista enfrenta otro proceso por incumplimiento de contrato, tras ser denunciado por Alejandro Fernández.

Fernández pagó una millonaria suma por una gira de conciertos que daría con Luis Miguel, la cual ‘el Sol’ de México no dio.