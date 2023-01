No solo era presentador: la otra faceta de Jota Mario Valencia que pocos conocían

A pesar de que ya no está entre nosotros, sus letras vivirán para siempre.

Jota Mario Valencia, además de ser un reconocido presentador, también se perdió en la magia de la literatura. Su primer libro, ‘Volver a vivir’, fue publicado en 1994, su contenido tenía un importante mensaje espiritual.

"Su primer libro habla del tema espiritual y el tema de la conexión con los ángeles y las personas", explica el librero Hernán Jara.

"Estoy sorprendida, nunca lo he leído, lo estoy empezando a leer y me parece muy interesante" comenta Patricia Botero, lectora.

“No conocía esta faceta de Jota Mario, lo que acabo de leer y me parece muy bueno, es interesante, la verdad no lo conocía y pues recomendado", comenta un lector.

En este fascinante párrafo, que juega en medio de metáforas, se resume otro de sus libros, ‘Insúltame si puedes’:

"Muchas veces, para que no se note la intención, el insulto se disfraza de broma, comentario ligero, picardía, agudeza mental, incluso como un cumplido o halago, y se sirve como pastelillo cargado de cianuro".

Este libro en particular nace de una experiencia personal que tuvo el presentador en su programa de las mañanas.

“Decide a partir de esas experiencias tan fuerte que tuvo, de que lo agredieron tanto, escribir este libro, como una forma de tener estas estrategias y una forma de tener como una barrera, un escudo", resalta Hernán Jara de la librería Lerner.

‘El ángel del amor’, ‘Correo angelical’, ‘Llena eres de gracia’, fueron otras de sus obras, que transcriben testimonios de quienes dicen haber tenido contacto con sus ángeles guardianes.

"De igual manera él está conectado porque nosotros creemos muchísimo en los ángeles, entonces es verdad, siempre estamos acompañados y protegidos por ellos, y a nuestros arcángeles también y centuriones", dice un lector.

Para abril de 2018, Jota Mario publicó el que sería su último libro: ‘Enciclopedia de los datos inútiles’, que recopilaba el origen de los dichos populares.