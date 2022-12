No usaba el teléfono ni me peinaba: Selena Gomez habla de lo vivido en su rehabilitación

La cantante contó en una entrevista su experiencia durante sus tres meses de retiro espiritual y cómo afrontó su vuelta a la escena pública.

Selena, quien el año pasado canceló su gira ‘Revival World Tour’, se refugió en una rehabilitación para lidiar con un cansancio extremo derivado de sus compromisos profesionales y la depresión.

Publicidad

“No tenía teléfono, nada, y tenía miedo. Pero fue maravilloso y aprendí mucho. Me dejó de importar todo lo que me importaba. Salí de eso y me dije, ‘Ok, ahora solo puedo seguir adelante'. Todavía hay días. Voy a terapia. Creo en eso y en hablar sobre el momento que estás pasando", afirmó la cantante en una entrevista para la revista InStyle.

Además, explica que ese aislamiento total del mundo exterior fue crucial en su proceso de curación personal: “estaba en el campo y nunca me peiné. Me dediqué a la terapia equina, que es muy hermosa. Y fue difícil, obviamente, pero era lo que mi corazón me estaba pidiendo y pensé, ‘bien, creo que esto me ayuda a ser más fuerte'”.

Gomez asegura que: “recuerdo cuando tenía mi show de Disney, solo estaba por ahí, nada me importaba y hacía reír a los chicos. Estaba desconcentrada. Ahora siento que estoy mucho más enfocada, tienes a personas horribles tratando de sacar cosas negativas de ti, y esa energía te hace sentirte mal contigo misma. No puedes hacer nada al respecto. Es muy difícil encontrar quién eres en medio de tanta presión y desastre".

"Tuve que tomar la decisión de o dejar que me volviera loca y me destruyera o permitirme tener una conversación verdadera con las personas. Así que llegué a un momento donde dije, 'Tengo esta plataforma, todavía puedo hacer lo que amo y conectarme con las personas que sienten que crecieron conmigo'. No compartiré cosas que no quiera", señaló Selena sobre las redes sociales.

Publicidad