Noche mágica de los pupilos de Maluma durante show de su fundación el Arte de los Sueños

El artista, padrino de 170 talentosos jóvenes, busca exaltar la habilidad de los niños que, como él, sueñan con brillar en un escenario.

El miércoles se vivió una noche mágica por cuenta de la presentación de los niños y jóvenes que hacen parte de la fundación el Arte de los Sueños del cantante paisa Maluma.

El artista estuvo presente en el espectáculo denominado ‘Medellín, ciudad de soñadores’, en el que sus pupilos derrocharon todo su talento y demostraron el aprendizaje que han adquirido en la fundación.

Maluma contó que durante esta época espera pasar unos días en Medellín, con su familia y disfrutar de los platos típicos de la temporada como natilla, buñuelo.

“Todos han sido testigos del trabajo arduo este año, que fue un año maravilloso, que me llegaron cosas que no pensé que me iban a llegar, colaboraciones con los artistas más grandes a nivel mundial”, manifestó el cantante.

Luego de su estadía en la capital antioqueña, el ‘pretty boy’ retomará su gira de conciertos en Catar.