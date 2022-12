¿Ocaso del ‘Sol de México’? juez ordena arrestar a Luis Miguel tras su ausencia en un tribunal

El cantante está demandado por más de un millón de dólares por su antiguo mánager William Brockhaus.

"Una jueza distrital emitió una orden de arresto cuando el señor Luis Miguel no compareció ante la corte en respuesta a una orden judicial", dijo Kenneth Kelly, abogado de William Brockhaus.

Brockhaus, quien fuera representante de Luis Miguel, demandó por más de un millón de dólares al ‘Sol de México’ al argumentar incumplimiento de contrato.

Además, el cantante enfrenta otros procesos en México: uno con su disquera Warner por un préstamo de más de tres millones de dólares que no ha pagado y otro que lo tiene enfrentado a Alejandro Fernández, por un anticipo de siete millones de dólares para una gira en común que no se concretó.

En el año 2015, el cantante canceló numerosos conciertos debido a problemas de salud.

El abogado Kelly añadió que desconoce el paradero de Luis Miguel, pero que sabe que estaba en Los Ángeles cuando le fue enviado el citatorio para la comparecencia del lunes. También aseguró que ofrecerá más detalles a la prensa el miércoles de tarde.