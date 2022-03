Olga Tañón eligió Medellín y productores colombianos para grabar su nuevo álbum

La cantante puertorriqueña Olga Tañón está en Medellín y muy amañada grabando música, pues eligió esta ciudad para producir su nuevo álbum.

“Estoy bien contenta, hacía dos años no salía de mi casa y este es el primer proyecto que hago así grande”, dice.

Publicidad

Considera que los artistas colombianos son los que mandan la parada en la industria, así que llegó al lugar donde ellos la crean. “Hay un equipo maravilloso de producción que se llama Punto Ocho y decidimos hacernos cuatro videos de la nueva etapa de Olga Tañón después de esta pandemia”, señala.

Uno de los videos será rodado en los próximos días en la Comuna 13.

Publicidad

La artista cuenta que se siente en su eterna primavera después de haber bajado 22 kilos de los 90 que pesaba. “En la pandemia estaba supremamente obesa, tomé la decisión a nivel médico obviamente, me operé y así se me ven más lindas las cosas que me hice anteriormente en Colombia porque yo soy de las que no niegan nada”, subraya.

También habló de su reto más grande en lo personal.

Publicidad

“El desafío más grande en mi vida es hacer completamente independiente a mi hija, que es una niña con capacidades especiales, y echar para adelante a mis hijos y llegar a ser abuela”, manifiesta.