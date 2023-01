Óscar al filme más popular: nueva categoría de los premios genera polémica

Tras los bajos índices de sintonía, la Academia de Ciencias Cinematográficas quiere introducir nuevos cambios a la gala, entre ellos hacerla más corta.

La prestigiosa institución que otorga los Óscar decidió acortar su ceremonia anual, criticada por su larga duración, y crear una nueva categoría para premiar una película popular, tras ser etiquetada con frecuencia de elitista.

"El cambio llega a los Óscar", tuiteó el miércoles la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que preside la organización de la entrega de premios celebrada tradicionalmente a finales de febrero o principios de marzo.

La 90ª edición de los Óscar, el 4 de marzo de este año, duró 3 horas y 54 minutos, no muy lejos del récord establecido en 2002, con 4 horas y 20 minutos.

La Academia se propone ahora una "transmisión de tres horas, más accesible globalmente", dijo la institución a sus miembros en una carta firmada por su presidente, John Bailey, y su directora ejecutiva, Dawn Hudson, a la que accedió AFP.

Para lograrlo, si bien el número de categorías de premios seguirá siendo casi el mismo -sumando el nuevo galardón- algunos reconocimientos se entregarán durante las pausas publicitarias. El público podrá ver esas entregas en un breve video editado, que se emitirá al reanudar la transmisión.

Por otra parte, para responder a las frecuentes críticas de elitismo por premiar desde mediados de la década de 2000 principalmente a películas de éxito relativo en las salas, la Academia decidió crear una nueva categoría para las películas más populares entre el público.

La organización no especificó cuáles serán los criterios de elegibilidad para esta categoría, tentativamente titulada ‘Logro destacado como película popular’.

Finalmente, la Academia buscará atajar el tercer motivo de críticas, es decir, la realización de la ceremonia muy avanzada la temporada de premios, casi dos meses después de los Globos de Oro. A partir de 2020, la institución decidió adelantar la gala de los Óscar a principios de febrero, en lugar de hacerla a fines de ese mes o principios de marzo como ocurre tradicionalmente.

Así, la 92a ceremonia tendrá lugar el 7 de febrero de 2020, y no el 23 como se anunció originalmente. La 91a está pautada para el 24 de febrero de 2019.

"Hemos recibido un montón de ecos de su parte acerca de los cambios necesarios para que los Óscar y nuestra Academia sigan siendo pertinentes en un mundo que cambia", explicaron John Bailey y Dawn Hudson.

"El consejo (de la Academia) ha asumido esta misión con seriedad", agregaron.

John Bailey fue reelegido el martes como presidente de la Academia, cargo que ocupa desde 2017.