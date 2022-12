Otros dos actores acusan a Kevin Spacey por acoso sexual

A esto se suma la decisión de un sitio web de cancelar un curso virtual de 28 lecciones que daría el protagonista de ‘House of Cards’.

Un actor mexicano se sumó a las acusaciones de agresión sexual que pesan sobre la estrella estadounidense Kevin Spacey, denunciando que experimentó "un par de encuentros desagradables".

Roberto Cavazos, un actor formado en Gran Bretaña y con experiencia en cine, teatro y televisión, según su hoja de vida, dijo el lunes desde su perfil profesional de Facebook que sus encuentros con Spacey "estuvieron al filo de poder ser llamados acoso".

"Es más, de haber sido yo una mujer, probablemente no hubiera dudado en identificarlo como tal", agregó Cavazos en su publicación, sin precisar la fecha de tales encuentros.

Spacey, dos veces ganador del Óscar y célebre por su interpretación del despiadado presidente Francis Underwood en ‘House of Cards’, fue señalado por el también actor Anthony Rapp de haberlo acosado cuando tenía 14 años hace tres décadas. Spacey se disculpó en un mensaje en Twitter y se declaró homosexual.

“He decidido vivir como gay”: Kevin Spacey sale del clóset y pide... Tras la publicación del lunes, Cavazos escribió en su Twitter que no piensa hablar más con los medios sobre el tema. "Está allí en lo que escribí. Nada más que decir", respondió a una solicitud de un periodista de más detalles sobre sus encuentros con Spacey.

El actor mexicano explicó que coincidió con Spacey en Londres cuando este fue director artístico del Old Vic Theatre.

Spacey desempeñó este cargo entre 2004 y 2015, mientras que Cabazos registra haber trabajado con esa compañía en 2008, 2010 y 2011, según la información de su currículum.

"Somos muchos los que tenemos un 'Kevin Spacey story'", dijo Cavazos en su publicación y agregó que "solo hacía falta ser un varón menor de 30 para que el señor Spacey se sintiera libre de tocarnos".

"Era tan común que hasta se volvió un chiste local (de muy mal gusto)", añadió.

El intérprete mexicano sostuvo que varias personas le contaron "la misma historia" en referencia a los intentos del estadounidense de acercarse a miembros de la compañía teatral.

"Más común era que el señor se encontrara en el bar de su teatro, estrujando a quien le llamara la atención. Así me tocó a mí la segunda vez. Yo nunca me dejé, pero sé de algunos que temieron ponerle un alto", escribió.

Cavazos dijo creer que "serán muchísimos más los que se atrevan a contar sus historias en los próximos días y semanas", lo que ya ocurrió con otro actor que se mantuvo en el anonimato.

En declaraciones a la BBC, el hombre dijo que “Spacey lo invitó a pasar un fin de semana en Nueva York, pero era claro que estaba interesado "‘en algo en lo que yo no’".

“Dijo que Spacey le pidió que compartieran la cama, pero él durmió en el sofá y despertó con los brazos del actor alrededor de él”, señaló el medio.

Kevin Spacey no recibirá premio honorífico de los Emmy por escándalo... Cavazos, entretanto, expresó que no le sorprendería que las denuncias llegaran a números similares a los del productor estadounidense Harvey Weinstein, envuelto en un enorme escándalo sexual.

Weinstein ha sido acusado por cerca de 60 mujeres de diversas agresiones o de acoso, y también de varias violaciones. El diario New York Times publicó este lunes nuevas revelaciones de ataques durante la década de los 70.

Escándalo de Harvey Weinstein abrió una verdadera caja de Pandora...