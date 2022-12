Pablo Pueblo jamás reprimiría a su gente: la dura respuesta de Rubén Blades a Nicolás Maduro

El presidente venezolano utilizó su canción para decirle que se había olvidado de sus raíces y el cantante panameño hasta lo tildó de emperador.

El cantautor y el mandatario están envueltos desde hace semanas en un intercambio público de duros señalamientos.

El gobernante venezolano había criticado a Blades haciendo referencia a ‘Pablo Pueblo’, una de sus canciones, que hace mención a un humilde personaje. "Yo soy Pablo Pueblo, Rubén Blades, ¿oíste? Y yo no sé si tú eres Pablo Rico ahora y te olvidaste de tus raíces", dijo Maduro.

En un artículo publicado en su página web, Blades le contestó: "usted se apropia del título de mi canción y se auto titula Pablo Pueblo. Me permito corregirlo: Pablo Pueblo jamás reprimiría a su gente".

Además, "Pablo Pueblo no divide a su pueblo; Pablo Pueblo administra lo poco que tiene con responsabilidad; Pablo Pueblo no le roba el futuro a su propia gente, desconociendo el mandato de su Constitución", afirmó el músico, de 68 años y con aspiraciones presidenciales.

"Pablo Pueblo jamás vivió en el palacio en el que vive usted, ni existió rodeado de lujos, ni actuó como un emperador, como lo hace usted... ¿Con el dinero suyo?", continuó.

Además, acusó a Maduro de hacer "mucho daño al concepto de la Izquierda" ya que "la ha despojado de su nobleza ideológica y la ha convertido en una parodia, un circo de bufonadas, un horrendo ejemplo de cómo no se debe hablar y mucho menos gobernar", escribió.

Blades ha pedido en reiteradas ocasiones al Gobierno y a la oposición venezolana dejar su "intransigencia" por el poder y cesar su enfrentamiento en las calles del país sudamericano para evitar la muerte de civiles.

Maduro enfrenta desde el 1 de abril una ola de protestas opositoras que deja 43 muertos y exige su salida del poder mediante elecciones generales.