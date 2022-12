Pamela Anderson hace confesiones sexuales sobre su novio futbolista 18 años menor que ella

Para la exconejita y el jugador Adil Rami no hay lío en tener relaciones antes de los partidos.

Se entienden en la cama pese a hablar diferentes idiomas, dijo.

Pese la diferencia de edad que los une, se han convertido en una pareja inseparable.

Ahora están viviendo en una casa que vale 3 millones de euros.

"El mejor sexo está en una relación comprometida. Conocer los matices y la sensualidad de alguien es lo que te hace ser un buen amante. Él no habla muy bien inglés y yo no hablo muy bien francés, pero ambos nos entendemos con el idioma del cuerpo", dijo al diario Daily Mail.