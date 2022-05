Paola Valencia es Salvación, la cuarta hermana de Las Villamizar: “Van a pasar cosas interesantes”

Salvación es soldado del ejército Patriota, llegó a reforzar el grupo de mujeres fuertes y poderosas: Las Villamizar, y quien para sorpresa de los televidentes resultó ser la cuarta hermana.

“Salvación es una mujer que lucha por su libertad, sabemos que es una mujer negra que tratan como esclava, entonces para ella es una misión supremamente distinta, pero está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias para lograr esa tan anhelada libertad”, cuenta Paola Valencia, actriz que interpreta a Salvación.

El secreto mejor guardado de Gerardo Villamizar quedó al descubierto: una relación extramatrimonial con una esclava y una hija producto de esta unión. Sus hermanas aún se niegan a creerlo.

“Era un hombre al que tenían idealizado, para ellas la persona que era el ejemplo, el padre, el bueno, el correcto y de un momento a otro aparece una cuarta hija y dicen eso cómo va a ser posible”, expresa Valencia.

Nada será color de rosa entre las hermanas Villamizar. Algo inesperado está por llegar.

“Les pido por favor no me juzguen, no me juzguen, van a pasar muchas cosas interesantes. Por allí habrá una que otra situación que ustedes van a decir ‘oh Salvación’”, manifiesta.

