‘Papa Francisco: un hombre de palabra’, el documental que presenta el Vaticano

Incluirá imágenes de los cinco años de pontificado y un ‘cara a cara’ con él enviando mensajes al público. Será estrenado el 18 de mayo.

El documental fue dirigido por el alemán Wim Wenders, cuyo tráiler fue difundido hoy por el portal del Vaticano.

Vea el tráiler:



En la cinta destaca, además de las imágenes de su vida cotidiana en el Vaticano y de sus viajes por todo el mundo, el "cara a cara" que parecerá hacer Francisco con el público que verá la cinta.

El director alemán, premiado con tres Óscar, ha concebido un documental que "no es biográfico" sino que se trata de "una película con el papa Francisco y no sobre el papa Francisco", señala un comunicado de prensa de la distribuidora estadounidense Focus Feature.

"La idea del papa y su mensaje son la parte central de esta película, que presenta su trabajo de reforma y las respuestas a las preguntas globales sobre la muerte, justicia, inmigración, ecología, desigualdad de riqueza, materialismo y el papel de la familia", añade la nota.

La película está hecha con una cámara directa que visualiza y narra momentos de una audiencia cara a cara con el papa, creando un diálogo entre él y, literalmente, con el mundo.

Así, Francisco responde a las preguntas de personas de todos los ámbitos de la vida: a granjeros y trabajadores, refugiados, niños y ancianos, presos y aquellos que viven en favelas y campamentos de refugiados.

El pontífice argentino elegido el 13 de marzo de 2013 también se expresa sobre la preocupación por los pobres, por las cuestiones de la ecología y la justicia social, su llamamiento a la paz en las áreas de la tierra marcadas por los conflictos y al diálogo interreligioso.

"Ni en mis sueños más locos hubiera esperado hacer una película sobre el papa Francisco. Cuando recibí la carta con una invitación para ir al Vaticano y discutir con don Darío Viganó (prefecto de la Secretaria de Comunicación) la posibilidad de una película sobre el papa, respiré hondo por primera vez, y luego di la vuelta a la manzana", explicó el director alemán en una entrevista publicada en Vaticannews.

La película, describió Wenders, ha llevado dos años de trabajo y tres sesiones de entrevistas más largas y un rodaje en Asís, la ciudad natal de San Francisco y meses en la sala de edición, hasta que tomó su forma final.

"Y cumplió las grandes esperanzas que tenía: que le permitiera al papa Francisco hablar directamente con cada espectador y oyente, casi cara a cara, sobre todas sus preocupaciones y todos los asuntos que le importan. Esto no pretendía ser una película sobre él, sino con él", añadió.

Al director le impresionó de Francisco "lo abierto que era a cada pregunta y como respondió de manera directa y espontánea" y como después de las entrevistas "se tomó tiempo para estrechar la mano a todos, y no hizo ninguna diferencia entre el productor, el director, el electricista o el asistente".