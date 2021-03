Papás de J Balvin se destapan y revelan los curiosos apodos que le tienen a su hijo

José Álvaro Osorio y Alba Mery Balvin rara vez hablan de su hijo, el exitoso cantante colombiano J Balvin , pero en esta ocasión lo hicieron para Show Caracol.

Allí revelaron datos desconocidos del ‘Niño de Medellín’, quien ya se prepara para dar sus primeros conciertos en plena pandemia.

¿Cómo lo llaman de cariño?

“Pataconcito, cabezón. Cuando nació le decía pataconcito, luego cabezón, pero la negra (Alba) lo llama Mickey Mouse”, contó el papá de J Balvin.

J Balvin no para de trabajar. Siempre lanzando videos, o en la portada de una revista, en conciertos. ¿Ustedes qué le dicen?

“Sí le hemos dicho pero no obedece. Hay dos tópicos: la negra dice que descanse, pero yo no. Me salió a mí, incansable. Yo soy sin horario y sin fecha en el calendario”, contesta José Álvaro.

Es que ‘Jocesito’ es una caja de sorpresas, sus padres viven aterrados de que tenga tiempo para todo.

“Imaginate, ya están anunciando un gran concierto en septiembre en Las Vegas (Estados Unidos)”, dijo Alba, la mamá de J Balvin, quien le hala las orejas al cantante, mientras su papá se considera más 'alcahueta'.

Ninguno de los dos dudó en decir que ama el reguetón.