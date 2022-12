“Papi, esto es lo que está sonando”: reguetoneros le responden a Jorge Oñate

Desde Medellín, algunos representantes del género urbano le contestaron a la polémica frase del cantautor vallenato que critica el reguetón.

En el marco de la séptima versión de los Latinos Show, los cantantes urbanos salieron a responderle a Jorge Oñate que dijo que “si un reguetonero me llama a mí pa cantar vallenato con reguetón, le pegó una trompada en la frente que lo privo”.

Jorge Oñate asegura que “le pegaría una trompada” a quien le ofrezca... “Maestro, lo queremos, mis respetos, le llevamos la alegría al mundo de parte de la música urbana”, le respondió Valentino.

Por su parte, J Álvarez le envió este mensaje: “es como si mi papá me dijera no quiero, uno trata de convencerlo, papi, esto es lo que está sonando, y hay que concederlo, si no hacemos un reguetón hacemos un vallenato”.

Y el puertorriqueño J.Quiles lo invitó a ser el ‘Ruiseñor’ del género urbano.