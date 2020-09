¡Para recordar! Vilma Palma e Vampiros celebrará sus 30 años con concierto virtual

View this post on Instagram

Festejando 30 años de buena musica , éxitos y Pachanga! GPA Live Concerts y Total Events traen a la comodidad de tu hogar a la banda mas popular de toda latinoamerica en un concierto Virtual: VILMA PALMA E VAMPIROS EN CONCIERTO VIRTUAL EN VIVO! Argentina / Uruguay: 10:30 pm Bolivia / Chile / Paraguay: 9:30 pm Peru / Colombia / Ecuador / Mexico: 8:30 pm El Salvador /Guatemala / Nicaragua: 7:30 pm USA / Canada: Easter 9:30 / Central 8:30 / Pacific 6:30 Europa Para mas info y tickets visita www.tickeri.com / vilmapalmalive.com Siguenos en redes: https://www.youtube.com/c/vilmapalmaoficial https://www.facebook.com/vilmapalmaevampiros https://www.instagram.com/vilmapalmaok/ https://twitter.com/vilmapalma/