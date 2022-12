Para trabajar, modelos en Francia deberán tener certificado médico que diga que no están delgadas

Además se les obligará a incluir, cuando sus imágenes sean arregladas digitalmente, la etiqueta "fotografía retocada".

La primera ley rige desde este sábado y la segunda, desde el 1 de octubre.

Ambas disposiciones se incluyen en dos textos publicados este viernes en el boletín oficial, dos días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, aunque fueron votadas en la ley de Salud de enero de 2016.

Las medidas pretenden influir en "la imagen del cuerpo en la sociedad para evitar la promoción de ideales de belleza inaccesibles y evitar la anorexia entre las jóvenes", así como "proteger la salud de un sector de la población particularmente afectado por este riesgo: las modelos", explicó el Ministerio de Salud en un comunicado.

La obligación del certificado médico entrará en vigor a partir de este sábado y será expedido por el médico del trabajo, detalla el decreto publicado este viernes.

El certificado tendrá una validez máxima de dos años y atestará "que el estado de salud global de la persona (...), evaluado principalmente a partir de su índice de masa corporal (IMC, que corresponde a la relación entre peso y altura), le permite ejercer la actividad de modelo".

Los empleadores -revistas de moda o agencias- que no respeten la ley podrán ser condenadas a penas de hasta seis meses de prisión (sus responsables) y multas de 75.000 euros.

La medida también se aplica a las modelos de otros países del Espacio Económico Europeo cuando ejerzan en Francia.

El Sindicato Nacional de Agencias de Modelos (Synam) lamentó en un comunicado que la disposición "estigmatice únicamente a las agencias de modelos, omitiendo deliberadamente implicar a los mandantes (marcas de lujo y diseñadores)".

"La profesión ha participado en la redacción de estos textos y, así, fue informada previamente", indicó por su parte el ministerio de Salud francés.

Madrid fue la primera capital europea en tomar este tipo de medidas, al prohibir en septiembre de 2006 que las modelos con un IMC inferior a 18 desfilaran en la Pasarela Cibeles, la gran cita de la moda madrileña. Aun así, no se trata de una legislación nacional.

'Anorexia chic'

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera que una persona está delgada cuando su IMC es inferior a 18,5.

Además, un decreto obliga a incluir la etiqueta "fotografía retocada" en las imágenes de modelos cuya silueta se haya afinado o ensanchado con un programa informático a partir del 1 de octubre.

Esa obligación concierne a las fotografías "incluidas en mensajes publicitarios" en prensa, carteles, internet o en catálogos y folletos, precisa el decreto.

"La lucha contra la anorexia chic progresa (...) Un combate que por fin se concretiza", tuiteó el exdiputado socialista Olivier Véran, redactor del proyecto de ley de Salud. Presentó la enmienda para prohibir que se recurra a modelos en estado de desnutrición manifiesta.

Inicialmente, el proyecto de ley preveía un IMC mínimo para poder ejercer la profesión de modelo, pero luego fue modificado.

Los trastornos de conducta alimentaria afectan a unas 600.000 jóvenes en Francia (40.000 de las cuales sufren anorexia) y son la segunda causa de mortalidad entre las personas de 15 a 24 años, por detrás de los accidentes de tráfico.

En Israel, la ley Photoshop de 2012 prohíbe la publicidad con modelos demasiado delgadas, contratar como tal a alguien que esté demasiado delgado (con un IMC inferior a 18,5) y utilizar el programa informático para afinar la silueta sin precisarlo.

Y, aunque en Italia no exista ninguna ley al respecto, las grandes agencias de modelos prohíben que las modelos desfilen si su IMC es inferior a 18,5.