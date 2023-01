Pautips anunció su retiro de YouTube con emotivo y revelador video

La bogotana Paula Galindo se despidió de la plataforma en la que compartió consejos de maquillaje, moda y estilo de vida por más de 7 años.

Entre lágrimas, explicó los motivos que la llevaron a tomar esta decisión: “no me amo, hago cosas que no son de amor y necesito recuperarme y escucharme, así eso me haga parar de trabajar un tiempo”.

La influenciadora publicó el video titulado ‘Adiós’ en el que confiesa que no es feliz, a pesar de la imagen que siempre ha mostrado a sus seguidores.



“Les he compartido en redes sociales que no estoy bien, que últimamente tengo momentos muy depresivos, que lo del trastorno alimentario sigue ahí. Lo tengo todo, lo tengo todo, en serio, pero hay algo que no tengo y es a mí misma”, afirmó.

‘Pautips’, de 24 años, construyó una comunidad de 11,2 millones de seguidores en YouTube, 8,3 en Instagram y 1,2 en Twitter.