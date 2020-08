Película completa de Maluma y posible triángulo amoroso que involucra a su ex con Neymar

El pasado martes Maluma desaparece de las redes sociales y se rumora que fue por un video grabado por los jugadores del PSG en el que junto a Neymar cantan ‘Hawái’, tema que el ‘pretty boy’ supuestamente había dedicado a su ex Natalia Barulich, a quien se relaciona con el futbolista brasilero.

En el segundo capítulo de esta historia, Maluma se reactiva en redes sociales y cuenta feliz que lanzó ‘Papi Juancho’, su nuevo álbum.

“Ese fue el único motivo por el cual me desaparecí del Instagram, porque esta noche lanzaba mi disco, necesitaba un tiempo para mí”, comenta el artista.

Tercer capítulo: las redes se calientan y Maluma les aclara por fin a sus seguidores qué es lo que pasa con él, Neymar y Natalia.

“Qué pasó con Neymar, pregúntenle, pregúntele a él, mentiras que no, no se dejen engañar y no ha pasado absolutamente nada. Yo no sé realmente si ellos están juntos, igual no me importa, cada quien hace su vida”, asegura.

Conclusión de la historia: cero tusa para Maluma, lo que está es de fiesta, hace ocho años lanzó 'Magia' y ahora ‘Papi Juancho’, el quinto trabajo musical en 10 años de carrera.